J3高知は20日、6月29日から休養中の秋田豊監督のパワーハラスメント疑惑について、特別調査委員会による調査結果と再発防止策を公表。調査委は12事案中5事案をパワハラと認定した。これを受け、山本志穂美社長が代表取締役を辞任する意向であることを明らかにした。また、秋田氏がクラブに先行して会見を開いて辞意を表明したことについて「非常に驚いた」とし、公表遅れを謝罪した。秋田氏を巡っては、今年6月にクラブが当面