「寝ている間も美しいシルエットをキープしたい」そんな女性の願いを叶えるべく、ブラデリスニューヨークから新しいナイトブラ「Sweet Night Bra」が誕生しました。特許取得のパターンと肌触りのよい生地で、快適さと補整力を両立。さらにトレンド感のある幾何学デザインで、機能性だけでなくファッション性も◎。ナイトブラとしてだけでなく、デイリーやスポーツシーンにも活躍する万