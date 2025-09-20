＜ウォルマートNWアーカンソー選手権2日目◇20日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞米国女子ツアーの第2ラウンド。本来なら日本時間午前9時10分から第1組がスタート予定だったが、激しい雷雨の影響により、スタート時間が遅れている。【写真】一日警察署長になったシブコ日本勢はツアーメンバー13人全員が出場。馬場咲希は全体第1組で、そこからアウトは古江彩佳ら、インは岩井千怜らが続々とティオフする予