明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★☆☆大胆な行動がツキを呼ぶ日。今まで興味のあった分野に挑戦する事で、人とは違った個性を発揮できます。ラッキーパーソンはA型の友人です。B型の運勢……★★★★☆美意識が高まり、ファッションセンスが光る一日。あなたの魅力が、周囲から注目されます。新しいアイテムをゲットするのもよいです。O型の