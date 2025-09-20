20日、システム障害で遅延や欠航が発生したロンドンのヒースロー空港で、チェックインを待つ乗客ら（ロイター＝共同）【ロンドン共同】ロンドンやブリュッセルなど欧州の主要空港で19日夜から20日にかけ、チェックイン手続きなどのシステムに障害が発生し、遅延や欠航など混乱が生じた。英メディアによると、世界各地の空港にシステムを提供する米企業「コリンズ・エアロスペース」がサイバー攻撃を受けたという。ロイター通信