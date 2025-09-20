石破茂首相が、米ニューヨークで23日午後に予定する国連総会一般討論演説で、戦後日本がアジアの「寛容の精神」に支えられ世界の恒久平和に尽力してきたと言及する方向で調整していることが分かった。政府関係者が20日、明らかにした。