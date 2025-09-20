俳優の戸田恵梨香さん（37）が18日、東京・中央区で行われた『カルティエ 銀座4丁目ブティック』のオープニングイベントに登場。ご褒美時間の過ごし方について明かしました。2023年5月、夫・松坂桃李さんとの間に第1子が誕生したことを発表した戸田さん。自分らしくいられる時はどんな時か聞かれると「お芝居をしてるときかなって思ったりするんですけど、ただ、お芝居をしているときってどちらかというと、自分をある程度なくして