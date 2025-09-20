■最初は気を楽にさせるつもりだったけど…私の名前は斎藤千智。茜という娘がいる。最近、園に転入してきた美羽ちゃんのお母さんに違和感を覚えている。最初は引っ越してきたばかりで、まだ馴染めてない様子に、少しでも気が楽になればいいと思い、声をかけた。ちょうど、娘と同じものを着ていた美羽ちゃんがいていいきっかけだと思ったのだ。その時の田島さんの表情は、本当に嬉しそうで、私はちょっとだけほっとした。でも――そ