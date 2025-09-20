◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節東京Ｖ４―２岡山（２０日・味スタ）岡山は敵地で東京Ｖに２―４で敗れた。前半８分にセットプレーから失点したが、前半３７分に左ＣＫからＦＷ江坂が頭で同点弾を決め、前半アディショナルタイム（ＡＴ）３分にはＦＷ一美の鮮やかなシュートで逆転に成功した。しかし、その直後のキックオフから東京Ｖに押し込まれ、ＭＦ森田の左からのクロスをＦＷ平尾に右足で押し込まれて前半は２―２で