◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）女子５０００メートル決勝が行われ、日本記録（１４分２９秒１８）保持者の田中希実（ニューバランス）は１２位。２１年東京五輪１５００メートル８位、２３年ブダペスト世界陸上５０００メートル８位に続いての入賞はならなかった。ＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二は田中の激走を見届けると「この蒸し暑い中で僕はもっとアフリカ勢が苦