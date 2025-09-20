◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）男子１６００メートルリレー予選が行われ、２組目に登場した日本は２分５９秒７４で６着に終わり、各組３着＋４着以下タイム上位２か国による決勝進出を逃した。１走の中島佑気ジョセフ（富士通）と２走の佐藤風雅（ミズノ）がレース後、悔しい思いを明かした。中島は「２組目はかなりレベルの高い組というのは分かっていた。だからこそ僕が１走としてしっかりリードを取って…。今回