Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íû²ì¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ9·î20Æü¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï20Æü¡¢Ãæ¹ñÈ¯¤ÎÆ°²è¶¦Í­¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤ëÃæÊÆ¸ò¾Ä¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢TikTok¤ò´Þ¤àÃæ¹ñ´ë¶È¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢³«ÊüÅª¤Ç¸øÊ¿¸øÀµ¡¢º¹ÊÌ¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶­¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÊóÆ»´±¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£ÃæÊÆÁÐÊý¤Ï14¡¢15Î¾Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼