※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との関係を疑われ離婚の危機に陥りますが、実際に裏切っていたのは藤枝でした。芹は藤枝を避けつつ新居を契約し、同棲を迫られてはっきり拒絶。さらに元夫の仕事が順調だと知り、離婚を悔やむのでした。その後、苛立つ藤枝は元夫に詰め寄りますが、芹が草太にも言い寄っていたことを知り、ショックを隠し切