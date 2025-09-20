■東京2025世界陸上競技選手権大会（20日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子5000m決勝が行われ、世界記録保持者のB.チェベト（25、ケニア）が14分54秒36で初の金メダルを獲得。大会初日には10000mに初出場で初優勝を果たし、自身大会初の2冠を達成した。田中希実（25、New Balance）の持つ14分29秒18の日本記録を下回る超スローペースとなった今レース。チェベトは序盤、中盤で様子を伺った