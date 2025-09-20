陸上・世界選手権第８日（２０日・国立競技場）――男子４００メートルリレー予選で日本（小池祐貴、柳田大輝、桐生祥秀、鵜沢飛羽）は３８秒０７をマークして２組３着、全体５位で決勝に進んだ。日本は、１走の小池から２走の柳田へのバトンパスがもたつくなど、会心の出来とは言い難い内容。それでも終始、３、４番手で、崩れることはなかった。チームの主将を務める３走の桐生は「今日は安全に行こうというバトン。みんな色