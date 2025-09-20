「陸上・世界選手権・女子５０００メートル決勝」（２０日、国立競技場）４大会連続決勝進出となった日本記録保持者の田中希実（２５）＝ニューバランス＝は１５分７秒３４で１２位となり、前回ブタペスト大会に続く２大会連続入賞はならなかった。８位とは６秒０９差だった。スタートから超スローペースとなった中、３番手の外めを追走。ジワジワと後方となり、２０００メートルは後ろから２番手で通過した。残り３周を前に