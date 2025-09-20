■「『懐石』レストラン店長として、猫様たちを『おもてなし』させていただきました」（佐久間） 【写真・動画】蝶ネクタイ姿の佐久間と猫とのふれあいショット／CM／メイキング①～③ Snow Man佐久間大介が出演したキャットフードブランド『懐石』の新CMメイキングカットを公開した。 佐久間は『懐石』のアンバサダーを務めており、 「『懐石』レストラン店長として、猫様たちを「おもてなし」さ