本日9月20日（土）最終話を放送した、櫻井翔主演 日本テレビ系土曜ドラマ「放送局占拠」。Huluでは、「放送局占拠」のその後を描くHuluオリジナルストーリー「放送局占拠後 SEQUEL」を2週連続独占配信！前編は本日9月20日（土）21:54より配信中、後編は翌週9月27日（土）0:00より配信。全2話でお届けする。Hulu 配信はこちら：https://bit.ly/dbs3_Art_Hulu「放送局占拠後 SEQUEL」では、伊吹裕志（加藤清史郎）が