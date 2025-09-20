Jリーグは９月20日、J１第30節の８試合を各地で開催した。チケットはソールドアウトした浦和対鹿島。ビッグマッチは１−０のスコアで鹿島に軍配。14分、鈴木優磨がGK西川周作のパスミスを見逃さず、確実に決めて決勝弾をマークした。この結果、清水に０−１で敗れた京都をかわして、鹿島が首位に浮上した。川崎対FC東京の“多摩川クラシコ”は、FC東京が遠藤渓太の挙げた１点を守り抜き、１−０で競り勝った。下位に沈む横浜