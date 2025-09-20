欲しかった勝点３、４試合ぶりの白星だ。横浜FCは９月20日、J１第30節でアルビレックス新潟とホームで対戦。80分に途中出場したアダイウトンが、その６分後に決めた衝撃ミドル弾が決勝点となり、１−０で勝利した。試合後のフラッシュインタビューで、横浜FCの三浦文丈監督は選手とスタッフ、サポーターに感謝を伝えた。「率直に選手がよく頑張ってくれたし、選手スタッフだけじゃなくて、三ツ沢に来てくれた我々のサポータ