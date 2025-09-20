俳優の小栗旬がアジア最大規模の映画祭「第30回釜山国際映画祭」に初参加。19日に行われたNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』の世界初上映に立ち会った。翌20日には、ヒロイン役のハン・ヒョジュ、月川翔監督とともに屋外イベント「アウトドアグリーティング」に登場し、現地ファンの熱い声援に応えた。【動画】Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』予告映像本作は、人に触れられない秘密を抱える主人公・壮亮（小栗）と、人の目