自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）を巡り、小泉進次郎農相（４４）が２０日、立候補を正式に表明し、５人が争う構図が固まった。小泉氏は、物価や賃金上昇に連動させる所得税制改正などで、手取り増を目指す方針を打ち出した。「解党的出直し」に向け、国民の声を積極的に聞く姿勢も強調した。小泉氏は東京都内で開いた記者会見で、「自民党は危機の中にある。国民の安心と安全を実現する政党に立て直す。その先頭