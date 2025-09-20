気象台は、午後9時58分に、大雨警報（浸水害）を鯖江市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福井県・鯖江市に発表 20日21:58時点嶺北では、21日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鯖江市□大雨警報【発表】・浸水21日未明にかけて警戒1時間最大雨量40mm