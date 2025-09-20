20日夕方、埼玉県羽生市にある買い取り専門店で、男が包丁のようなもので店長を脅して金を奪う事件がありました。警察によりますと、20日午後4時半ごろ、埼玉県羽生市の買い取り専門店で、客を装った男が女性店長に包丁のようなものを突きつけ、「殺されたくなかったら金を出せ」などと脅し、現金5万6000円を奪う事件がありました。男は金庫から現金を奪ったあと、店長の腕と足を粘着テープのようなもので巻いて逃走したということ