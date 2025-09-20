博多を拠点とするアイドルグループ「ＨＫＴ４８」と新潟を拠点とする「ＮＧＴ４８」が２０日、東京・有明ＧＹＭ―ＥＸで開催された、推し活応援プラットフォーム・Ｂｏｏｓｔｙ（ブースティー）主催のイベント「Ｂｏｏｓｔｙファンまつり２０２５」（２１日まで）に出演した。前半では、ＨＫＴ４８の中学生メンバーとＮＧＴの５期生がスペシャルユニットを結成し、「青春時計」（ＮＧＴ楽曲）と「初恋バラフライ」「スキ！ス