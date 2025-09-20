歌手で女優のソニンが、１２月１３日に芸歴２５周年を記念したライブ「Ｓｏｎｉｍ’ｓ２５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＬｉｖｅ『ＢｅａｕｔｉｆｕｌＭｉｓｓｉｏｎ』」（東京・南青山のＢＡＲＯＯＭ）を開催する。自ら構成・演出を手がけ、２５周年の集大成となるステージを総合プロデュースする。１日限りの特別なステージを用意。これまでに出演した作品のミュージカル楽曲や、ライブ当日のバンドメンバー・立川智也