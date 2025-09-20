陸上の世界選手権東京大会は２０日、国立競技場で女子５０００メートル決勝が行われ、４大会連続の決勝進出となった田中希実（ニューバランス）は１５分７秒３４の１２位で、前回ブダペスト大会の８位に続く２大会連続の入賞はならなかった。優勝は世界記録保持者のベアトリス・チェベト（ケニア）で１４分５４秒３６。スローペースで始まったレースで、田中は１０００メートルを過ぎて集団の後方にポジションを移し、中盤過