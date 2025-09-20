■東京2025世界陸上 女子5000m決勝（20日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子5000m決勝が行われ、日本記録保持者の田中希実（25、New Balance）が、15分07秒34をマークし、12位で日本勢初となる2大会連続入賞はならなかった。今大会の田中は1500m予選、5000m予選を走り、きょうの決勝で3本目のレースを走り切った。田中は前回の23年世界陸上ブダペスト女子5000m決勝で14分58秒99をマーク、97