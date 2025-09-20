気象台は、午後9時53分に、大雨警報（土砂災害）を外ヶ浜町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・外ヶ浜町に発表 20日21:53時点津軽では、21日明け方まで土砂災害に警戒してください。津軽の海上では20日夜遅くまで、下北、三八上北の海上では21日未明まで、暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■八戸市□暴風警報21日未明にかけて警戒風向南・海上最大風速25m/s■五所川原市□暴風