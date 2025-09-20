◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)女子5000ｍ決勝が20日に行われ、田中希実選手が15分07秒34の12位でフィニッシュしました。残り1000ｍまで大集団でレースが展開。中盤についていた田中選手は徐々に前に位置を上げます。ラスト1周を7番目で通過すると、スパートでやや順位を落とし、12位でフィニッシュ。前回大会の8位に続く2大会連続入賞とはなりませんでしたが、世界の強豪選手と真っ向から戦う姿をみせ、レース後