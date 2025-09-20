バルセロナでプレイする35歳GKヴォイチェフ・シュチェスニーは今シーズンの自身の役割について言及した。アーセナルやブレントフォード、ローマ、ユヴェントスなどを渡り歩き、長年トップレベルで活躍してきた同選手は昨夏現役引退を発表していたが、マルク・アンドレ・テア・シュテーゲンの長期離脱を受けてバルセロナが同年10月に獲得。一度引退していたとは思えぬパフォーマンスを見せ、リーグ優勝をはじめとする国内3冠に大き