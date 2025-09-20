レアル・マドリードでプレイするブラジル代表FWロドリゴ（24）はレギュラー奪取に向けて燃えているようだ。スペイン『as』が報じている。2019年よりレアルでプレイするロドリゴ。これまで同クラブでは公式戦273試合に出場し、68ゴール52アシストを記録しており、数々のタイトル獲得に貢献してきた。しかし、ジュード・ベリンガムやキリアン・ムバッペなどが加入したことで同選手の序列に少し変化が生じ、レアルの攻撃の中心はベリ