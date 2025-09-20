◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節横浜ＦＭ２―０福岡（２０日・日産スタジアム）横浜ＦＭはホームで福岡と対戦し、２―０で勝利した。これでＪ１通算５５０勝に王手をかけた。ここ３戦連続で未勝利＆無得点だったが、前半２０分にＦＷディーン・デイビッドがＦＷジョルディ・クルークスのパスを右足で押し込んで先制。４試合ぶりのゴールが生まれると、同４２分にはクルークスの左ＣＫにファーサイドで下がりながら左足で合