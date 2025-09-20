◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節浦和０―１鹿島（２０日・埼スタ）浦和のマチェイ・スコルジャ監督が０―１と敗れた鹿島戦後の会見に臨み「本日、我々がつくったチャンスの回数を見てみても、失点の形を考えてみても、相手が鹿島だと言うことを考えてみても、非常に痛い敗戦になりました。我々は最後まで戦い続けたい、と思っています」と試合を振り返った。前半１４分、自陣ゴール前でＧＫ西川周作のパスミスから失点。試合