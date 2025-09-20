◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節浦和０―１鹿島（２０日・埼玉）鹿島は浦和を１―０で下し、勝ち点で並んでいた京都をかわして首位に躍り出た。ＦＷ鈴木優磨が今季９点目で決勝点を挙げた。＊＊＊鬼木達監督は「両チームの多くのサポーターが駆けつけてくれた試合。こういうものは、なかなかあるものじゃないぞ、楽しんでこいと選手を送り出した。楽しかったかどうかはわからないが、自分たちらしく最後まで戦い抜い