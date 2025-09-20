お笑いコンビ「にゃんこスター」のアンゴラ村長（31）が20日放送のTOKYOMX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）に出演し、学生時代を振り返った。番組ではアンゴラ村長の素顔に迫る中、話題は学生時代に及んだ。「自分はほんとに普通の中学生だと思ってたんですけど、2年生の中間くらいに急に（成績で）学年の順位で1位を取れたんですよ」と振り返る。「地元が埼玉の本庄市で。早稲田大学本庄高等学院