ウクライナ国営通信などによると、同国のウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１９日、記者団に対し、２３日に始まる国連総会一般討論に合わせて米ニューヨークを訪問し、米国のトランプ大統領と会談する見通しを明らかにした。ゼレンスキー氏とトランプ氏の対面での会談が実現すれば、８月１８日以来となる。ゼレンスキー氏は、停戦後のロシアによる再侵略を防ぐため、欧米が提供を検討している「安全の保証」を巡る議論を深