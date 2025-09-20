日本に追い風か――。陸上の世界選手権８日目（２０日、東京・国立競技場）、男子４００メートルリレーの予選で波乱が相次いだ。１組では優勝候補のジャマイカは、１００メートル銀メダルで４走のキシェーン・トンプソンがバトンを落とし、まさかの資格となった。日本と同じ２組では、２０２４年パリ五輪銀メダルの南アフリカのバトンがつながらず、パリ五輪銅メダルの英国もバトンでミスが出た。また２０２１年東京五輪金メダ