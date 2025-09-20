数年前、主人公であるカホはロンドンの空港に立っていました。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『義姉と旦那が不倫した話』第1話をごらんください。 本当は当時付き合っていた彼と来るはずだった旅行なのですが直前にふられてしまい、1人で旅することに。せっかくの海外旅行なのに常に頭に元カレのことがよぎり、落ち込んだ様子のカホ。この先旅行を楽しむことはできるのか、少し心配ですね。 ©イル