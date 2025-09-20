結婚や出産に興味を持っていなかったえっちゃん。そんな40代独身のえっちゃん(叔母)が姪っ子を引き取り育てたその経緯とは？過去に配信し反響があったものを再編成しています。おにぎり2525(@onigiri2525_pn)さんの実体験をベースに、叔母目線で描かれた『40代独身、ある日突然母になる』第17話をごらんください。 更年期障害による不調に苦しみながら、生活のために仕事を休めない叔母の姿を見ていた姪っ子は...。