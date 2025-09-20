テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」が１５日に放送された。この日は、レスリング女子７６キロ級でパリ五輪金メダリストの鏡優翔選手がゲスト出演した。美容トークになると鏡選手は「何もしてないんですよ、普段。洗顔とかもちょっとしない…」と苦笑した。ＭＥＧＵＭＩは「何が一番やっちゃいけないかって言ったら、メークを落とさないで寝ることですからね。日焼けよりも何よりも一番ダメですから」と熱心に訴