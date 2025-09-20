All About ニュース編集部では、2025年9月12日、全国10〜60代の男女300人（10代3人、20代77人、30代110人、40代66人、50代34人、60代10人）を対象に、iPhone 17シリーズに関するアンケートを実施しました。その中から、「iPhone 17シリーズで買いたい機種」ランキングの結果をご紹介します。【4位までの全ランキング結果を見る】同率2位：iPhone Air／57票軽量で持ち運びやすい新モデルとして注目を集める「iPhone Air」が2位にラ