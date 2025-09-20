◆明治安田生命J1リーグ第30節横浜M2―0福岡（20日、日産スタジアム）アビスパ福岡が敵地で横浜Mに完敗を喫して、今季ワーストタイのリーグ戦3連敗。これで5試合勝ちなしと苦しい結果に終わった。前半序盤は右サイドの効果的なクロスからゴールに迫ったほか、前線で紺野和也がボールを奪いシュートを放つなど好機をつくった。ところが前半21分にDFラインがクリアを試みたボールが元福岡のジョルディ・クルークスにわたり、