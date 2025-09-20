Jリーグは９月20日、J２第30節の10試合を開催した。３位の千葉は呉屋大翔のゴールで愛媛に１−０で勝利。４位の徳島は札幌に１−２で敗れ、２連敗で６位に後退した。５位の磐田は藤枝と対戦し、矢村健に２ゴールを決められ、１−２で敗戦。５試合ぶりの黒星となった。６位の仙台は山形との“みちのくダービー”に臨み、相良竜之介、郷家友太、宮崎鴻の得点で３−１の快勝。７位の大宮は今治に２−３で敗れ、３連敗となった