勝利の立役者は、危機感を募らせた。チケット完売のアウェー浦和戦。鹿島は14分、相手のミスを見逃さなかった鈴木優磨のゴールで先制に成功。この１点を守り抜き、１−０で勝利した。試合後のフラッシュインタビューで、鈴木は「勝点３を取れたことは良かった」と安堵する。だが「情けないゲームで、これじゃ優勝できないですね」とも語った。「先制点を取ってから、これだけ押し込まれ続けるサッカーは必ず限界がきますし、