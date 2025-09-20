明治安田J1リーグ第30節は9月20日、全国各地で計8試合行われ、13位清水エスパルスはアウェーで首位京都サンガと対戦、途中出場MF矢島慎也のゴールで1-0で勝ちました。清水はこれでリーグ戦連勝です。 前節、リーグ戦5試合ぶりの勝利で意気上がる清水は0-0で迎えた後半30分、途中出場DF高木践がクロスに、こちらも途中出場の矢島が右足で合わせてゴールネットを揺らします。これが決勝点、清