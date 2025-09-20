◇明治安田J1リーグ第30節浦和0―1鹿島（2025年9月20日埼玉スタジアム）浦和はホームで鹿島に0―1で敗れた。8試合を残して首位・鹿島と勝ち点11差となり、逆転Vは極めて厳しい状況となった。今季はルヴァン杯、天皇杯も既に敗退しており、無冠が濃厚。対鹿島は7試合連続で引き分けていたが、約3年10カ月ぶりに敗れた。痛恨の失点は前半14分。GK西川がDFホイブラーテンからのバックパスを左足ダイレクトでDFボザにつなご