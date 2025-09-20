◇明治安田J1リーグ第30節横浜M2―0福岡（2025年9月20日日産スタジアム）横浜F・マリノスはホームで福岡に2―0で快勝し、4試合ぶりの白星となった。前半21分にFWディーン・デイビッド（29）が先制弾を挙げると、同42分にDF角田涼太朗（26）が追加点を奪い、それぞれ今季2得点目。守備陣は4試合ぶりの無失点となった。大島秀夫監督（45）は試合後の会見で「勝ち点3が必要な試合で取れたことをうれしく思う。全員で戦って