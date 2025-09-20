北海道・むかわ町の山林に身元不明の遺体を遺棄したとして36歳の男が逮捕された事件で、遺体の身元が札幌市で先月、傷害事件に巻き込まれ行方不明になっていた男性であることが判明しました。死体遺棄の疑いで逮捕された苫小牧市の会社員・梅津悠希容疑者は先月3日未明、むかわ町の山林に遺体を埋めて遺棄した疑いが持たれています。警察によりますと、指紋から遺体は先月から行方不明になっていた西村隆行さんであることが判明し