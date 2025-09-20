五輪３大会連続出場のレジェンドが、マイル侍をねぎらった。男子４００メートルで北京、ロンドン、リオの五輪大会に出場した金丸祐三さん（３８）が２０日、自身のＸを更新。この日予選敗退となった１６００メートルの日本代表について「世界の２走は本当に難しいんよ。（佐藤）風雅は痛感したと思う」と投稿。続けて「何度もいうけど、まじで難しい。この難しいレースの中、しっかり３分を切ったの立派。」とねぎらった。